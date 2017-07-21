Екатерина Макарова: Было очень увлекательно тренироваться под руководством Давыденко

Российская теннисистка Екатерина Макарова рассказала о работе под руководством Николая Давыденко.

- Перед этим сезоном я рассталась со своим тренером Евгенией Манюковой. Мне в подготовке помогали мой давний спарринг-партнер Антон Зайцев, а также Николай Давыденко. Его я попросила помочь за неделю до того, как уехала на турнир в Великобританию. Они с Зайцевым работали вместе, но Коля был главным и подсказывал мне технические и тактические моменты. Он очень титулованный игрок первой десятки ATP, поэтому любой его совет всегда очень ценен. Работать с таким мастером всегда престижно.

Он давал мне много разных и новых упражнений, которые я раньше не делала. Было очень увлекательно тренироваться под его началом, - рассказала Макарова.

Напомним, Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Уимблдон-2017 в парном разряде.

Николай Давыденко завершил карьеру игрока в мае 2014 года.

