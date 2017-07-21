УНИКС ведет переговоры с Каймакоглу о новом контракте

Казанский УНИКС практически завершил формирование состава на сезон-2017/18.

- Возможно, у нас появится еще один новичок для усиления ротации, но это неточно. В целом мы проделали неплохую работу, но выводы можно будет делать только по окончании сезона.

Мы ведем переговоры с Каймакоглу о новом контракте. Существует вероятность, что он останется в команде, - рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

Напомним, УНИКС закончил свое выступление в плей-офф сезона-2016/17 на стадии 1/4 финала. В четырех матчах казанцы уступили краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (1:3).

В 30 матчах регулярного сезона Евролиги команда одержала только восемь побед, заняв 15-е место из 16.





