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УНИКС ведет переговоры с Каймакоглу о новом контракте

Источник:  «Известия»Комментарии

Казанский УНИКС практически завершил формирование состава на сезон-2017/18. 

- Возможно, у нас появится еще один новичок для усиления ротации, но это неточно. В целом мы проделали неплохую работу, но выводы можно будет делать только по окончании сезона. 

Мы ведем переговоры с Каймакоглу о новом контракте. Существует вероятность, что он останется в команде, - рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

Напомним, УНИКС закончил свое выступление в плей-офф сезона-2016/17 на стадии 1/4 финала. В четырех матчах казанцы уступили краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (1:3). 

В 30 матчах регулярного сезона Евролиги команда одержала только восемь побед, заняв 15-е место из 16. 


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