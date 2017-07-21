Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрген Клопп: Матешиц - счастливый человек. «РБ Лейпциг» может не продавать своих игроков

Источник:  4-4-2.comКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова владельца клуба «РБ Лейциг» Дитриха Матешица, который заявил, что полузащитник Наби Кейта останется в его команде до окончания срока действия контракта.

- Мистер Матешиц? Что я могу сказать? Он счастливый человек. Им не нужно продавать игроков.

Когда я работал в «Боруссии», мы всегда были вынуждена своих футболистов. Если они не хотят и не планируют никого продавать, мне нечего комментировать, - заявил Клопп.

Ранее сообщалось, что руководство «РБ Лейпциг» отказалось продать в «Ливерпуль» Наби Кейта за 45 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 «быки» заняли второе место в чемпионате Германии и пробились в Лигу чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
2011 - изгой, 2017 - капитан. Как Нойер захватил власть в Мюнхене2011 - изгой, 2017 - капитан. Как Нойер захватил власть в Мюнхене«Советский спорт» рассказывает о том, как Мануэль Нойер за 6 лет проделал путь от «красной тряпки» для фанатов «Баварии» до капитана команды«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евроПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил сумму, при условии выплаты которой клуб готов будет расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.Колесниченко и Пацкевич выиграли золото в синхронном плавании, Бонуччи официально перешел в «Милан», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма»Форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», ранее выступавший за «Байер», стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.Он будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛОн будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛНакануне стало известно, что лондонский «Челси» договорился с мадридским «Реалом» о покупке форварда Альваро Мораты. «Советский спорт» рассу«Сток Сити» проявляет интерес к Ярмоленко и Коноплянке«Сток Сити» интересуется полузащитником киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко и хавбеком «Шальке» Евгением Коноплянкой. Об этом сообщает британское издание The Sentinel.Альваро Мората: Не знаю, насколько я был близок к переходу в «МЮ» (видео)Форвард сборной Испании Альваро Мората прибыл в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и завершить свой переход в «Челси».Жозе Моуринью: Меня не интересуют трансферы «Челси», у нас лучший форвард АПЛЖозе Моуринью: Меня не интересуют трансферы «Челси», у нас лучший форвард АПЛГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход Альваро Мораты, высказался об уровне Ромелу Лукаку.Стипе Плетикоса: Пашалич действительно усилит «Спартак», особенно после травмы ЗобнинаБывший голкипер московского «Спартака» Стипе Плетикоса подтвердил информацию о разговоре с полузащитником «Милана» Марио Пашаличем.Форвард «Вердера» Крузе попал в сферу интересов «Спартака»В сферу интересов московского «Спартака» попал форвард «Вердера» Макс Крузе, сообщает Bild.Голкипер «Сандерленда» Манноне перешел в «Рединг»Голкипер «Сандерленда» Манноне перешел в «Рединг»Голкипер «Сандерленда» Вито Манноне продолжит карьеру в «Рединге», сообщает официальный сайт команды из графства Беркшир.Альваро Мората: Не думаю, что я вернусь в «Реал». Все к этому шлоФорвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал свой отъезд в английскую премьер-лигу.Роббен и Боатенг восстановились после травм и возобновили тренировки в Мюнхене (видео)Вингер «Баварии» Арьен Роббен и центральный защитник Жером Боатенг вернулись к тренировочному процессу на базе «Баварии».«Челси» объявил о переходе МоратыКак сообщает пресс-служба «Челси», клуб договорился о трансфере форварда сборной Испании Альваро Мораты.Хосеп Гвардиола: Если Венгер сказал, что Санчес остается, значит так оно и будетГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на несколько вопросов перед игрой с «Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонной подготовки.Жозе Моуринью: Не могу сказать, что доволен трансферами «Юнайтед»Жозе Моуринью: Не могу сказать, что доволен трансферами «Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал интервью английским журналистам во время предсезонного турне по США.«МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за игрока сборной АнглииКак сообщает The Times, полузащитник «Эвертона» Росс Баркли близок к смене клубной прописки.«МЮ» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе»Бразильский форвард Ришарлисон де Андраде может перебраться этим летом в чемпионат Англии.Мануэль Нойер стал новым капитаном «Баварии»Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер назначен новым капитаном мюнхенской «Баварии».Мората не станет игроком «Милана», форвард близок к переходу в «Челси»Переход форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты в «Милан» сорвался. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Бокс
Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа - девчонка
Футбол
«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евро
Футбол
Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Футбол
Игнашевич вернулся в общую группу ЦСКА
все новости
РБ Лейпциг
РБ Лейпцигкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости