Юрген Клопп: Матешиц - счастливый человек. «РБ Лейпциг» может не продавать своих игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова владельца клуба «РБ Лейциг» Дитриха Матешица, который заявил, что полузащитник Наби Кейта останется в его команде до окончания срока действия контракта.

- Мистер Матешиц? Что я могу сказать? Он счастливый человек. Им не нужно продавать игроков.

Когда я работал в «Боруссии», мы всегда были вынуждена своих футболистов. Если они не хотят и не планируют никого продавать, мне нечего комментировать, - заявил Клопп.

Ранее сообщалось, что руководство «РБ Лейпциг» отказалось продать в «Ливерпуль» Наби Кейта за 45 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 «быки» заняли второе место в чемпионате Германии и пробились в Лигу чемпионов.

