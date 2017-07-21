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Хабиб Нурмагомедов: У меня незаконченное дело с Тони Фергюсоном. Хочу драться с ним в США, а не в России

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил о своем намерении провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. 

- У меня незаконченное дело с Тони Фергюсоном. Если начну вызывать Макгрегора, то люди не поймут. Все понимают, что это даже более легкий бой. Поэтому предпочитаю о нем не говорить.

Следующий поединок проведу осенью против Тони. Остальные меня не волнуют.У меня нет планов ближайший бой провести в России. Хочу подраться в США, - заявил Нурмагомедов.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209, однако бой был отменен после того как Хабиб не смог уложиться в лимит весовой категории. 


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