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Валентин Балахничев: Понимаю, что можно наказывать федерацию, но зачем наказывать чистых спортсменов?

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев выразил недоумение по поводу того, как IAAF осуществляет допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

- Я бы воздержался от острых оценок ситуации. Не хотелось бы обострять и без того непростые отношения между ВФЛА и IAAF.

Но при этом мне кажется, что все делается халатно, без учета участвующей стороны и спортсменов. Это полное пренебрежение по отношению к атлетам. Я понимаю, что можно наказывать федерацию, но зачем наказывать чистых спортсменов?!, - цитирует Балахничева RT на русском.

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