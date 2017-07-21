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Михаил Гершкович: «Зенит» выиграл в Хабаровске только по стечению обстоятельств

Источник:  «Известия»Комментарии

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от предстоящего матча «Рубин» - «Зенит» в 20-м туре чемпионата России. 

- Трудно было ждать от «Рубина» выразительной игры с первого официального матча сезона. У команды был всего месяц на подготовку. Не нужно думать, что казанцы сразу же будут играть так же, как и «Ростов» Бердыева.

Курбану Бекиевичу нужно еще многое наладить, а игрокам - привыкнуть к требованиям тренера. Что касается «Зенита», то их игра со СКА мне не понравилась. Они выиграли только по стечению обстоятельств. Так что у Манчини впереди еще тоже много работы, - рассказал Гершкович.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 Курбан Бердыев покинул «Ростов» и снова возглавил казанский «Рубин».

22 июля в матче второго тура чемпионата России «Рубин» на выезде сыграет с «Зенитом».

Матч

Зенит - Рубин

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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