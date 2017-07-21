«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы, а Луческу отказал «Лудогорцу». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

1. Определились все пары команд, которым предстоит сразиться в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В частности, своих будущих соперников узнали «Зенит» и «Краснодар».

2. Команда Андрея Аршавина «Кайрат» не смогла пробиться в эту стадию турнира, уступив по сумме двух матчей албанскому «Скендербеу».

3. Россиянин Илья Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.

4. Бывший защитник «Барселоны» и «Эспаньола» Виктор Альварес заключил контракт с тульским «Арсеналом».

5. Сергей Игнашевич в преддверии матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА - «Локомотив» вернулся в общую группу армейцев.

6. Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу не смог договориться об условиях личного контракта с болгарским «Лудогорцем». Возможно, румынского специалиста снова ждет «Галатасарай».

7. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что Курбану Бердыеву предстоит еще много работы для того, чтобы вывести казанский «Рубин» на прежний уровень.

8. Ближайшей целью российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова является не Конор Макгрегор, а Тони Фергюсон.

9. Менеджер кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса подтвердил, что будущей осенью «Кинг Конг» сразится с Деонтеем Уайлдером за чемпионский пояс WBC.

10. Чемпион Европы в составе сборной Португалии Ренату Саншеш может уйти из «Баварии» только за 48 миллионов евро.

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