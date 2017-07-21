Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США- : -Россия
Футбол  Анжи- : -Амкар
Футбол  Зенит (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы, а Луческу отказал «Лудогорцу». Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы. 

1. Определились все пары команд, которым предстоит сразиться в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В частности, своих будущих соперников узнали «Зенит» и «Краснодар».

2. Команда Андрея Аршавина «Кайрат» не смогла пробиться в эту стадию турнира, уступив по сумме двух матчей албанскому «Скендербеу».

3. Россиянин Илья Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта.

4. Бывший защитник «Барселоны» и «Эспаньола» Виктор Альварес заключил контракт с тульским «Арсеналом».

5. Сергей Игнашевич в преддверии матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА - «Локомотив» вернулся в общую группу армейцев.

6. Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу не смог договориться об условиях личного контракта с болгарским «Лудогорцем». Возможно, румынского специалиста снова ждет «Галатасарай».

7. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что Курбану Бердыеву предстоит еще много работы для того, чтобы вывести казанский «Рубин» на прежний уровень.

8. Ближайшей целью российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова является не Конор Макгрегор, а Тони Фергюсон.

9. Менеджер кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса подтвердил, что будущей осенью «Кинг Конг» сразится с Деонтеем Уайлдером за чемпионский пояс WBC.

10. Чемпион Европы в составе сборной Португалии Ренату Саншеш может уйти из «Баварии» только за 48 миллионов евро.

Блог дня: Зрелый ЦСКА, новое испытание для Карреры и «пятерка» Бердыева. Итоги первого тура РФПЛ

Видео дня: «Советский спорт»: Нам 93!

Событие дня: Сегодня ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом» в матче 2-го тура РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хабиб Нурмагомедов: У меня незаконченное дело с Тони Фергюсоном. Хочу драться с ним в США, а не в РоссииРоссийский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил о своем намерении провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.Луческу отказался возглавить болгарский «Лудогорец»Бывший наставник «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу отказался возглавить болгарский клуб «Лудогорец», сообщает турецкий портал Fotomac.Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа - девчонкаМенеджер кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса Джей Хименес прокомментировал информацию о том, что следующий поединок «Кинг Конг» проведет с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евроПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил сумму, при условии выплаты которой клуб готов будет расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.Игнашевич вернулся в общую группу ЦСКАЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел тренировку в общей группе столичной команды.Защитник «Эспаньола» Виктор Альварес стал игроком тульского «Арсенала»24-летний испанский защитник Виктор Альварес подписал контракт с тульским «Арсеналом».Отец Нурмагомедова: Хабиб готов драться с Магкрегором где и когда угодноАбдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о желании провести бой с россиянином.Манчини совсем не похож на Луческу. Значит, скоро изменится и игра? (видео)Манчини совсем не похож на Луческу. Значит, скоро изменится и игра? (видео)На первой открытой тренировке «Зенита» при Роберто Манчини Жулиано опоздал, Дзюба был серьезным, а охранник базы крутил спиннер.Любош Михел: Луческу считает, что нет свободной команды его уровняЛюбош Михел: Луческу считает, что нет свободной команды его уровняАрбитр ФИФА рассказал «ССФ» о работе в Греции под руководством Ивана Саввиди, беседах с Мирчей Луческу и поддержал новые технологии.Уайлдер проведет бой против ОртисаАмериканский боксер Деонтей Уайлдер проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC против кубинца Луиса Ортиса.Александр Кержаков: Через год вижу себя чемпионом РоссииАлександр Кержаков: Через год вижу себя чемпионом РоссииБывший нападающий «Зенита» во время прямого эфира в инстаграме рассказал о новой работе в клубе и грандиозных планах.Разборки на подступах: главные бои неделиРазборки на подступах: главные бои неделиСамые важные события события уик-энда в профессиональном боксе - в специальном обзоре «Советского спорта»Владимир Езерский: В «Зените» не позволили Луческу себя проявитьБывший защитник донецкого «Шахтера» Владимир Езерский подвел итоги работы специалиста Мирчи Луческу в санкт-петербургском «Зените».Конор Макгрегор: Хотел бы встретиться с Нурмагомедовым в РоссииБоец смешанных единоборство Конор Макгрегор прокомментировал возможность проведения боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Игнашевич не поможет ЦСКА в матче с «Анжи»Команда ЦСКА вылетела в Махачкалу, где в субботу встретится с «Анжи» в первом туре чемпионата России.Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабреТренер Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал информацию о том, что его подопечный может провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММАОлейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.Хабиб Нурмагомедов: Против Мэйвезера мог бы выйти даже Роналду. Почему дерется Конор, а не он?Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером, а также рассказал о планах на будущее.Сергей Веденеев: Любое нынешнее усиление «Зенита» будет заведомо слабее Халка с ГараемБывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также высказался об игре питерского клуба при Мирче Луческу.Мирча Луческу, оставь нас в покое, пожалуйста. Хватить ныть! Ты надоел!Мирча Луческу, оставь нас в покое, пожалуйста. Хватить ныть! Ты надоел!Бывший наставник «Зенита» не желает оставлять в покое российское информационное пространство.
Футбол
Дмитрий Булыкин: Реваншистские настроения должны придать «Локомотиву» желание победить ЦСКА
Футбол
Луческу отказался возглавить болгарский «Лудогорец»
Футбол
Александр Мостовой: В «Рубине» слишком многое запущено, и Бердыеву все это нужно разгребать
Бокс
Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа - девчонка
все новости
Виктор Альварес
Виктор Альваресвсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевичвсе новости
Ренату Саншеш
Ренату Саншешвсе новости
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдервсе новости
Луис Ортис
Луис Ортисвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости