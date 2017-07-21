«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в контрольном матче, Лукаку забил гол
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Манчестер Юнайтед» нанесли поражение «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».
В составе победителей отметились два форварда – Ромелу Лукаку, а также форвард Маркус Рэшфорд.
Отметим, что новичок «МЮ» забил во втором матче подряд. Ранее Лукаку поразил ворота «Лос-Анджелес Гэлакси», а Рэшфорд в той игре оформил дубль.
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