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«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в контрольном матче, Лукаку забил гол

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Манчестер Юнайтед» нанесли поражение «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей отметились два форварда – Ромелу Лукаку, а также форвард Маркус Рэшфорд.

Отметим, что новичок «МЮ» забил во втором матче подряд. Ранее Лукаку поразил ворота «Лос-Анджелес Гэлакси», а Рэшфорд в той игре оформил дубль.

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