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Сборная России в трех сетах одолела команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России не старше 20 лет оказались сильнее своих сверстниц из Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась в Мексике, завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:11).

Таким образом, подопечные Вадима Панкова с тремя победами в трех матчах занять первое место в группе.

22 июля спортсменки из РФ встретятся с командой Японии в рамках полуфинала. Добавим, что во втором полуфинале сыграют сборные Китая и Турции.

Девушки. Чемпионат мира U20
Кордова, Мексика
Группа Е
Второй тур 

Россия – Бразилия – 3:0 (25:19, 25:18, 25:11)

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