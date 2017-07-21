Сборная России в трех сетах одолела команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России не старше 20 лет оказались сильнее своих сверстниц из Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира.
Встреча, которая состоялась в Мексике, завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:11).
Таким образом, подопечные Вадима Панкова с тремя победами в трех матчах занять первое место в группе.
22 июля спортсменки из РФ встретятся с командой Японии в рамках полуфинала. Добавим, что во втором полуфинале сыграют сборные Китая и Турции.
Девушки. Чемпионат мира U20
Кордова, Мексика
Группа Е
Второй тур
Россия – Бразилия – 3:0 (25:19, 25:18, 25:11)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически