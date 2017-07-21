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«Барселона» предложила за Коутиньо 72 млн фунтов, но получила отказ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Goal, накануне «Ливерпуль» ответил отказом на щедрое предложение каталонского клуба. Отмечается, что сине-гранатовые предлагали за трансфер игрока 72 млн фунтов.

«Красные» не торопятся отпускать своего лидера, и рассчитывают на него в будущем.

Также сообщается, что Коутиньо рассматривается «Барселоной», как замена Неймару, который, по слухам, согласовал контракт с «ПСЖ».

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