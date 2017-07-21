«Барселона» предложила за Коутиньо 72 млн фунтов, но получила отказ

Руководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Goal, накануне «Ливерпуль» ответил отказом на щедрое предложение каталонского клуба. Отмечается, что сине-гранатовые предлагали за трансфер игрока 72 млн фунтов.

«Красные» не торопятся отпускать своего лидера, и рассчитывают на него в будущем.

Также сообщается, что Коутиньо рассматривается «Барселоной», как замена Неймару, который, по слухам, согласовал контракт с «ПСЖ».