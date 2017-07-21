«Ювентус» предлагает за Джана 25 млн евро

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Ливерпуля» Эмре Джану.

Согласно источнику, представитель серии А собирается укрепить этим летом центральную линию, и рассматривает сразу несколько кандидатур.

В списке оказался и полузащитник «красных», однако, английский клуб не собирается отпускать немецкого футболиста. Отмечается, что «Ливерпуль» отверг предложение «Юве» в размере 25-ти млн евро.

Ранее сообщалось, что Джан в ближайшее время продлит контракт с мерсисайдским клубом.