«Ювентус» предлагает за Джана 25 млн евро
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Ливерпуля» Эмре Джану.
Согласно источнику, представитель серии А собирается укрепить этим летом центральную линию, и рассматривает сразу несколько кандидатур.
В списке оказался и полузащитник «красных», однако, английский клуб не собирается отпускать немецкого футболиста. Отмечается, что «Ливерпуль» отверг предложение «Юве» в размере 25-ти млн евро.
Ранее сообщалось, что Джан в ближайшее время продлит контракт с мерсисайдским клубом.
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