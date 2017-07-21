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В WTA назвали лучшую теннисистку июня

Источник:  WTAКомментарии

Гарбинье Мугуруса из Испании признана лучшей теннисисткой по итогам июня. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Отмечается, что на это звание также претендовали Петра Квитова из Чехии, а также ее соотечественница Каролина Плишкова.

За Мугурусу проголосовали 60% пользователей. На втором месте расположилась Квитова (29%), на третьем – Плишкова (11%).

Напомним, испанка в первый месяц лета выиграла Уимблдон-2017.

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