В WTA назвали лучшую теннисистку июня

Гарбинье Мугуруса из Испании признана лучшей теннисисткой по итогам июня. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Отмечается, что на это звание также претендовали Петра Квитова из Чехии, а также ее соотечественница Каролина Плишкова.

За Мугурусу проголосовали 60% пользователей. На втором месте расположилась Квитова (29%), на третьем – Плишкова (11%).

Напомним, испанка в первый месяц лета выиграла Уимблдон-2017.