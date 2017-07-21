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Евгений Малкин: Я пока не думаю о возвращении в КХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, ставший обладателем «Харламов Трофи», дал интервью «Советскому спорту».

- Когда вы выиграли Кубок Стэнли, то у Владислава Третьяка спросили, реально ли, что Евгений Малкин в следующем сезоне вернется в КХЛ. На это президент ФХР ответил: «Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем за океаном». Так что, Женя, возвращение возможно?
- Нет. Пока таких мыслей даже не было. Последние два года мы с «Питтсбургом» играли очень удачно. О возвращении в КХЛ даже не думаю. Хочу ближайшие сезоны провести в Северной Америке.

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