Евгений Малкин: Я повезу Кубок Стэнли не в Магнитогорск, а в Москву

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, ставший обладателем «Харламов Трофи», дал интервью «Советскому спорту».





- Почему вы не везете Кубок Стэнли в родной Магнитогорск? И хлопотное ли это дело – целый день катать серебряную чашу по Москве? Много ли тут расходов?

- По деньгам – нет, это небольшие затраты. И смотря что ты хочешь устроить. Ужин на 100 или 200 человек – выбираешь сам.





Но люди должны понимать, что проблемы тут есть. Не все зависит от хоккеистов, когда Кубок Стэнли будет у нас. Тебе называют число и месяц. И нужно под это подстроиться.





В прошлом году у меня родился ребенок. Куда же я поеду с маленьким? Хочу, чтобы всем было комфортно. Я же семейный человек. Это в 2009-м был свободным как птица – вот и полетел домой в Магнитогорск.





Но сейчас обстоятельства складываются так, что семья, ребенок, друзья из Америки приедут в Москву. Очень хотелось бы заглянуть в Магнитогорск. Но все эти самолеты, разница во времени… 26 июля дадут Кубок Стэнли на день Сергею Гончару, у меня он будет 27-го. Ну а 28-го в девять утра трофей покинет пределы страны. И как тут успеть?