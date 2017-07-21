Мацей Рыбус: Англичане звали в «Халл», но «Локомотив» действовал стремительно

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о своем уходе из «Лиона», а также поведал о предложениях от других команд.

«Мне не хватало игрового времени в «Лионе». Неудивительно, что я начал рассматривать варианты. Предложение «Локомотива» было предметным, серьезным. Мне захотелось скорее заиграть, вернуться в Россию, тем более чемпионат мне хорошо знаком. Поэтому выбрал именно этот клуб.

Переговоры вел мой агент. Конкретного предложения от ЦСКА не было получено. «Локомотив» же действовал стремительно. Слышал об интересе из Англии и Турции – «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ»… Но я решил перейти в «Локомотив». Думаю, перед чемпионатом мира в России это лучший вариант для меня. Англичане звали в «Халл Сити», были разговоры, но опять же – без конкретики», – цитирует игрока «Чемпионат».