Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке
Источник: ТАССКомментарии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о планах на будущее. Спортсмен из РФ отметил, что начал переговоры с Bellator о новом поединке.
«Мы уже начали переговоры. Определенные детали (по следующему бою) должны появиться в ближайшие 45 дней», – цитирует Емельяненко ТАСС.
Отметим, что по контракту с Bellator Федор должен провести три поединка. Первый состоялся в июне. Тогда россиянин проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.
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