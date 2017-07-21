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Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о планах на будущее. Спортсмен из РФ отметил, что начал переговоры с Bellator о новом поединке.

«Мы уже начали переговоры. Определенные детали (по следующему бою) должны появиться в ближайшие 45 дней», – цитирует Емельяненко ТАСС.

Отметим, что по контракту с Bellator Федор должен провести три поединка. Первый состоялся в июне. Тогда россиянин проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

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