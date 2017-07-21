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Максим Григорьев: «Динамо» - хорошая команда, но «Уралу» без разницы, с кем играть

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Максим Григорьев  поведал о адаптации в команде и поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ против московского «Динамо».

«Первые дни, как всегда, втягиваешься в коллектив, знакомишься с ребятами, тренерским штабом. Нормально, плодотворно поработали. Первая мысль, когда узнал об интересе «Урала»? Мысли только позитивные. Клуб всегда хорошо выступает в Премьер-Лиге. Но у меня мало времени было. За четыре дня до старта чемпионата сказали, что состоится переход. Думаю, это отличный вариант для меня.

Когда играл против «Урала», всегда было тяжело. Это организованная команда, всегда доставляла любому сопернику неприятности. Что касается физического состояния, думаю, готов проводить на поле 90 минут. На сборах пару раз играл по 90 минут. До следующего матча два дня, думаю, мы в хороших кондициях должны подойти к игре.

«Динамо» хорошо сыграло со «Спартаком», молодцы, что сыграли вничью, хороший соперник, но нам без разницы, с кем играть», — приводит слова Григорьева официальный клубный сайт.

Матч

Динамо - Урал

Место и дата

23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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