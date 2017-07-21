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Андрей Аршавин: «Зенит» – фаворит сезона, они набрали хороших футболистов

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о изменениях в «Зените».

– Как вам перемены в «Зените»?
– На взгляд со стороны, футбольные. И логичные: хороших футболистов набрали. «Зенит» – фаворит сезона.

– Перемены не только в команде, но и в клубе. Пришел Сергей Фурсенко.
– Максим Львович Митрофанов был не настолько далек от философии Сергея Александровича, чтобы говорить о глобальной смене курса. У них схожие взгляды на клуб и футбол.

– А у Манчини и Луческу?
– Итальянец мне всегда нравился как игрок. Как тренер он привел «Манчестер Сити» к долгожданному чемпионству, английские болельщики были благодарны ему за это.

– Этим летом в «Зените» звучала в трансферном смысле и ваша фамилия. Как восприняли полунамеки?
– Спокойно. Движений-то не было.

– Манчини днями ранее сказал, что Аршавин для «Зенита» – не то же самое, что Тотти для «Ромы». Царапнуло?
– Читал. Понял так, что Тотти провел в «Роме» всю карьеру, больше четверти века, а обо мне в «Зените» такого не скажешь. Хотя Манчини вряд ли много знает о моих отношениях с «Зенитом». А как игрок Тотти намного легендарнее, не поспоришь.

– Есть уверенность, что Алексей Миллер после завершения вашей игровой карьеры пригласит в «Зенит»?
– Уверенности нет. Потому что не думаю об этом, – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, летом 2017 года в «Зените» произошли изменения на руководящих постах. Президентом клуба стал Сергей Фусенко, сменнивший на этом посту Максима Митрофанова, а Константин Сарсания был назначен спортивным директором. Также главным тренером сине-бело-голубых стал итальянец Роберто Манчини.

В летнее трансферное окно в «Зенит» перешли игроки «Ростова» Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, экс-защитник «Тосно» Дмитрий Богаев, полузащитник «Терека» Далер Кузяев, полузащитник «Ромы» Леандро Паредес и нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси.

Аршавин является воспитанником петербургской «Смены» и выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также с 2012 по 2015 год. Всего за петербургский клуб 36-летний хавбэк провел 376 матчей и забил 80 мячей.

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