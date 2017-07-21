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Татьяна Данченко: Довольна, что Колесниченко и Пацкевич выжили в такой жаре

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Тренер дуэта дуэта синхронисток Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич  Татьяна Данченко прокомментировала победу своих подопечных в произвольной программе на чемпионате мира в Будапеште.

«У меня сегодня юбилей – 25-я золотая медаль на чемпионате мира в качестве тренера, можете меня поздравить! Первая награда была в Барселоне в 2003 году с дуэтом Анастасией Ермаковой и Анастасией Давыдовой.

Я довольна, что они вообще выжили в такой жаре и сделали свой максимум. Очень рада, что в полуфинале девчонки заявили о себе как о бесспорных лидерах. Именно тогда, когда им это было чуть легче сделать, чем сегодня. А сегодня – это просто жесть! Им было тяжело. Нам было тяжело! Смотреть на них и понимать, какие титанические усилия им приходится прилагать для того, чтобы сохранить синхронность и доделать программу. Словами это не передать.

Насчет джазовой композиции мы еще подумаем, а с «Русалками» попрощаемся. Спасибо этой программе. И Ромашиной с Ищенко спасибо за то, что помогли новому дуэту разучить правильно программу.

Даже если мне предложат потренировать смешанную пару, я не смогу разорваться. Я и так с утра до вечера работаю. Где мне взять еще времени? Насчет того, что мы избегаем мужчин в синхронном плавании… К нам в школу мальчики не идут. Честно. Только один мальчик маленький плавает. От него никто не открещивается, его тренируют, его все любят и ценят. Но это исключение из правил», — цитирует Данченко «Весь спорт».

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