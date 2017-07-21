Андрей Коваленко: ВХЛ расплачивается за ошибки прошлого руководства
Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко
поделился новостями лиги и прокомментировал сокращение клубов ВХЛ.
«На прошлой неделе еще ряд игроков АНО «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов. Непосредственно от профсоюза шли Андрей Миронов, Павел Колтыгин, Денис Киселев, еще одного хоккеиста и его агента мы постоянно консультировали. Теперь, когда тот же Миронов приедет в Россию из «Колорадо», в том числе во время локаута, он получит право подписать контракт с любым клубом КХЛ. Это позитивный момент, который, надеемся, поспособствует возвращению талантливого защитника в наш чемпионат.
Сокращение клубов ВХЛ? Для нас является болезненной потеря одного рабочего места, не говоря уже о целых клубах. На наш взгляд, в последнее время ВХЛ вынужденно расплачивается за те ошибки, которые были сделаны еще предыдущим руководством лиги и на которые мы обращали внимание. Я надеюсь, что и Тверь, и Балашиха после перезагрузки обязательно вернутся в ВХЛ», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.