Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США- : -Россия
Футбол  Анжи- : -Амкар
Футбол  Зенит (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Коваленко: ВХЛ расплачивается за ошибки прошлого руководства

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко поделился новостями лиги и прокомментировал сокращение клубов ВХЛ.

«На прошлой неделе еще ряд игроков АНО «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов. Непосредственно от профсоюза шли Андрей Миронов, Павел Колтыгин, Денис Киселев, еще одного хоккеиста и его агента мы постоянно консультировали. Теперь, когда тот же Миронов приедет в Россию из «Колорадо», в том числе во время локаута, он получит право подписать контракт с любым клубом КХЛ. Это позитивный момент, который, надеемся, поспособствует возвращению талантливого защитника в наш чемпионат. 

Сокращение клубов ВХЛ? Для нас является болезненной потеря одного рабочего места, не говоря уже о целых клубах. На наш взгляд, в последнее время ВХЛ вынужденно расплачивается за те ошибки, которые были сделаны еще предыдущим руководством лиги и на которые мы обращали внимание. Я надеюсь, что и Тверь, и Балашиха после перезагрузки обязательно вернутся в ВХЛ», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Орешкин: Приехал в «Динамо СПб» с желанием работать и помогать клубу развиватьсяТренер-консультант «Динамо СПб» Сергей Орешкин поделился мнением о назначении на новую должность и переезде в Петербург.Орешкин стал тренером-консультантом «Динамо СПб»Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Динамо СПб» на домашнем предсезонном турнире сыграет с «Кузней»Петербургское «Динамо» представило расписание предсезонного турнира имени Валерия Шилова.Хоккей ушел из Твери и Балашихи. Зато в ВХЛ два новичка из Китая!Хоккей ушел из Твери и Балашихи. Зато в ВХЛ два новичка из Китая!Все ноу-хау нового сезона ВХЛ, руководство которой подписало сегодня официальный календарь на следующий сезон.Матч Открытия ВХЛ пройдет без действующего чемпионаЧемпионат ВХЛ начнется 8 сентября в Усть-Каменогорске.ВХЛ пополнилась пятью клубамиВ следующем сезоне в чемпионате ВХЛ примут участие пять новых команд – три из России и две из Китая. Впервые в чемпионате Высшей хоккейной лиги примут участие «Металлург» (Новокузнецк), «Горняк» (Учалы), ЦСК ВВС (Самара). А также две китайских команды – «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин), и «Ценг Тоу» (Цзилинь).«Динамо СПб» подписало трех нападающихЭкс-нападающие балашихинского «Динамо» Станислав Кондратьев, Андрей Бирюков и Савелий Ильин подписали контракты с «Динамо СПб».Попихин заменил Воробьева на посту главного тренера «СКА-Невы»Экс-наставник «Нефтехимика» Евгений Попихин возглавил «СКА-Неву», сообщает официальный сайт армейцев.Бруно Мраз: «Металлург» - команда с большой историейФорвард Бруно Мраз прокомментировал свой переход в новокузнецкий «Металлург».«Кузня» подписала форварда сборной СловакииНовокузнецкий «Металлург» подписал однолетний контракт со словацким нападающим Бруно Мразом, сообщается на официальном сайте клуба.«Кузня» подписала вратаря КасутинаНовокузнецкий «Металлург» подписал контракт с вратарем Иваном Касутиным, сообщается на официальном сайте клуба.«Барыс» подписал защитника Маклюкова и нападающего Шевченко«Барыс» официально объявил о переходе защитника Алексея Маклюкова и нападающего Дмитрия Шевченко. Оба игрока провели минувший сезон в системе московского «Динамо».ХК «Сочи» подписал вратаря из ВХЛХК «Сочи» подписал двусторонний контракт с вратарем пензенского «Дизеля» Петром Кочетковым, сообщается на официальном сайте клуба из ВХЛ.«Автомобилист» подписал обладателя Братины Пилипенко«Автомобилист» подписал двусторонний контракт на два года с нападающим Кириллом Пилипенко, сообщается на официальном сайте клуба.Андрей Кареев: Жалко детишек, которые начинают заниматься хоккеем в НовокузнецкеНовичок «Салавата Юлаева» вратарь Андрей Кареев, являющийся воспитанником новокузнецкого хоккея, прокомментировал решение об исключении «Металлурга» из КХЛ.«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»Обозреватель «Советского спорта» задал несколько вопросов председателю Совета директоров китайского клуба КХЛ Билли Нгоку.Билли Нгок: Думаю, что спонсорами китайских команд в ВХЛ станут также компании из США и КанадыПредседатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.Билли Нгок: К 2022 году в ВХЛ будет десять китайских командПредседатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.Вопрос дня: Зачем ВХЛ превратили в «Кубок Шелкового пути»?Вопрос дня: Зачем ВХЛ превратили в «Кубок Шелкового пути»?Во вторник Ассоциация хоккея Китая и ФХР подписали меморандум о сотрудничестве, решив создать на базе ВХЛ новый международный турнир.Сергей Зиновьев: Надеемся укрепиться игроками из КХЛГенеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал о подготовке команды к дебютному для нее сезону ВХЛ.
Хоккей
Евгений Малкин стал обладателем «Харламов Трофи»-2017
Футбол
«Барселона» предложила за Коутиньо 72 млн фунтов, но получила отказ
Волейбол
Сборная России в трех сетах одолела команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира
Футбол
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в контрольном матче, Лукаку забил гол
все новости
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости