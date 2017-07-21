Александр Мостовой: На данный момент «Локомотив» смотрится не хуже, чем ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями матча второго тура РФПЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».

«В прошлом сезоне армейцы просто прошлись катком по «Локомотиву» (4:0). Не думаю, что в грядущем матче у красно-синих получится это повторить. ЦСКА, судя по предсезонке и первому туру, выглядит прилично, но их скамейка запасных не внушает доверия.

«Локомотив» также смотрится неплохо, состав достойный, ничем не хуже, чем у армейцев. Но игре «железнодорожников» явно чего-то не хватает. С учетом домашнего стадиона отдам небольшой перевес в пользу ЦСКА», - цитируют Мостового «Известия».