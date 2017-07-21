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Юрген Клопп: Коутиньо не продается, он важный игрок «Ливерпуля»

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал интерес к Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось, что «красные» отказались продавать игрока в «Барселону» за 72 млн фунтов.

«Этот парень не продается. Такое решение было принято не сегодня утром. Мы говорили об этом давно. Коутиньо – важный игрок для нашей команды. Конечно, ему нужно набрать форму, но никто не сомневается в его мастерстве.

Филиппе еще очень молод. Он прибавил в прошлом сезоне. Это заметили все. Нет, я не удивлен интересом со стороны других команд. Мы хотим сделать шаг вперед, но для этого нужно держаться вместе», – цитирует специалиста Liverpool Echo.

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