Денис Гетман: Коллектив для «Урала» должен стать удачным
Источник: ВК «Урал»Комментарии
Блокирующий уфимского «Урала» Денис Гетман рассказал о задачах команды на сезон.
«Коллектив слаженный, уже чувствуется взаимосвязь. Сезон должен быть удачным. Моя первоначальная задача – попасть в шестерку игроков. Показывать результат.
Большинство игроков даже положительно к отнеслись к тому, что будут готовиться в Уфе. Переезды и акклиматизация не очень хорошо могут сказаться, а в Уфе очень хорошая база, которая позволяет проходить сборы не хуже, чем где-то на выезде», — цитирует Гетмана официальный сайт клуба.
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