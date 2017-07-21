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Денис Гетман: Коллектив для «Урала» должен стать удачным

Источник:  ВК «Урал»Комментарии

Блокирующий уфимского «Урала» Денис Гетман рассказал о задачах команды на сезон.

«Коллектив слаженный, уже чувствуется взаимосвязь. Сезон должен быть удачным. Моя первоначальная задача – попасть в шестерку игроков. Показывать результат.

Большинство игроков даже положительно к отнеслись к тому, что будут готовиться в Уфе. Переезды и акклиматизация не очень хорошо могут сказаться, а в Уфе очень хорошая база, которая позволяет проходить сборы не хуже, чем где-то на выезде», — цитирует Гетмана официальный сайт клуба.

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