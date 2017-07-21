Александр Головин: По составу «Локомотив» в числе лидеров чемпионата
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча второго тура против «Локомотива».
«По составу, по возможностям это один из лидеров нашего чемпионата. Очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи. В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки», — цитирует Головина официальный сайт ЦСКА.
Матч
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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