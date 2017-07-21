Артем Клименко: Лэнгфорд вообще подумывал о завершении карьеры

Центровой «Автодора» Артем Клименко заявил, что не удивился решению бывшего партнера по УНИКСу защитника Кита Лэнгфорда продолжить карьеру в китайском «Шэньчжэнь Леопардс»

«Лэнгфорду скоро 34 года. Он заработал себе имя в Европе. Насколько мне известно, после сезона Кита даже посещали мысли об окончании карьеры. Поэтому, в принципе, меня не удивило, что американец решил попробовать свои силы в китайском чемпионате, где он к тому же получит неплохой гонорар. Может, даже просто решил открыть для себя что-то новое, пожить в азиатской стране. А вот выбор Ника Миннерата, откровенно говоря, стал сюрпризом. Возможно, решающую роль сыграли деньги, возможно, руководствовался какими-то иными соображениями.

Слышал, что лучшему снайперу Единой лиги ВТБ поступали предложения от клубов Евролиги, однако Ник принял другое решение. Что ж, это только его выбор, к которому следует отнестись с уважением», – цитирует Клименко официальный сайт «Автодора».