Димитрис Итудис: Главное для Коробкова – следить за здоровьем
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с центровым Павлом Коробковым.
«У Паши был тяжелый год, вместивший операции и долгое восстановление.
Потому, определенно, главное для него – вернуться в строй, оставаться здоровым
и готовым сражаться. Последние две недели он провел в Афинах, где занимался с
Костасом Хацихристосом, и добился прогресса.
Что касается его игровых характеристик, все знают, почему мы пригласили Коробкова в ЦСКА. Мы рассчитываем, что Паша поможет команде», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.
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