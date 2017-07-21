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Берд призналась, что состоит в отношениях с футболисткой сборной США

Источник:  ESPNКомментарии

Как сообщает ESPN, четырехкратная олимпийская чемпионка Сью Берд объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно источнику, спортсменка находится в отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино.

«Да, я – гомосексуалистка, моя девушка – Меган. Не считаю, что нужно делать из этого секрет. Почему говорю только сейчас? Это происходит тогда, когда человек считает это правильным и нужным. Раньше было неподходящее время для меня. Я должна быть честна в этом, это мой путь», – заявила Берд.

Отметим, что Сью выступала в России за московское «Динамо», а также подмосковный «Спартак» и екатеринбургский УГМК.

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