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Артем Милевский: Я читаю все подколы в свой адрес в Интернете

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что следит за всем, что пишут в его адрес в Интернете.

«Хорошо чувствую себя. Каждый день тренируюсь вместе с командой. У меня была предсезонная подготовка вместе с «Тосно», пахал на сборах, поэтому моя физическая форма не вызывает сомнений. 

Кстати, что вам все неймется? То одно, то второе, то пятое, то десятое… Постоянно подкалываете меня, я же все читаю. 

Ты там передай пацанам, что я возьму и обижусь, потом совсем разговаривать не буду. Так что смотрите у меня», – цитирует Милевского Tribuna.

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