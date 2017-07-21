Артем Милевский: Я читаю все подколы в свой адрес в Интернете

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«Альтах» разгромил брестское «Динамо» и вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы Матч второго раунда квалификации Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Альтахом» завершился крупной победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Альтаха».

Нехайчик перешел в «Динамо-Брест» Полузащитник Павел Нехайчик подписал контракт с клубом «Динамо-Брест».

«Альтах» - «Динамо-Брест». Милевский остался в запасе на матч Лиги Европы Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский остался в запасе на матч второго раунда Лиги Европы против австрийского «Альтаха».

Александр Алиев: Почему мы с Милевским не раскрылись до конца? Это все наши гулянки Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев поделился мнением, почему он не раскрыл свой потенциал до конца.

Артем Милевский: Сам хотел уйти из «Тосно». Никогда не таскал рояль, а привык играть на нем Бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от перехода из российского клуба в брестское «Динамо».

Артем Милевский: Благодарен «Динамо-Бресту» за возможность сыграть на родной земле Экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский прокомментировал своей переход в брестское «Динамо».

Артем Милевский: Хочу стать лучшим игроком Беларуси, выступая за брестское «Динамо» Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился впечатлениями от перехода в белорусский клуб.

Милевский подписал контракт с брестским «Динамо» Экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский перешел в брестское «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Артем Милевский: Братва, спасибо за сезон! Было круто быть частью такой команды Украинский нападающий Артем Милевский попрощался с «Тосно». Напомним, игрок защищал цвета российского клуба с осени 2016 года.

«Было сложно перенести нехватку практики». Почему Милевский ушел из «Тосно» Артем Милевский помог «Тосно» подняться из ФНЛ, но в РФПЛ за команду он уже не сыграет. Теперь форвард стремится в европейский чемпионат.

Агент Милевского: У Артема есть предложение из РФПЛ, но наш приоритет – европейский чемпионат Александр Панков, агент форварда Артема Милевского, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал расторжение контракта игрока с «Тосно», а также поделился мнением о будущем футболиста.

«Тосно» расторг контракт с Милевским «Тосно» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим клуба Артемом Милевским. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Милевский попал в ДТП в Минске (фото) Форвард «Тосно» Артем Милевский попал в ДТП. Об этом свидетельствует фото в его Instagram.

«Тосно» в товарищеском матче разгромил «Долгопрудный», Милевский забил второй гол на сборах «Тосно» на сборе в Москве обыграл в товарищеском матче «Долгопрудный» со счетом 4:0.

«Тосно» претендует на игрока сборной Белоруссии Как сообщает «Прессбол», ряды «Тосно» этим летом может пополнить защитник брестского «Динамо» Максим Витус.

Гендиректор «Тосно»: По Мелкадзе были непростые переговоры, с Милевским будем общаться Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал подписание контрактов с Асланом Дудиевым, Георгием Мелкадзе и Виталием Шаховым, а также рассказал о ситуации с Артемом Милевским.

Восьмая Миля. 8 историй про парня, который впервые сможет играть в РФПЛ Форвард «Тосно» Артем Милевский не особо помогал команде выходить в премьер-лигу, но при более легком лимите у него будет больше шансов.

В финале Кубка Белоруссии ОМОН применил силу к фанатам, выбежавшим на поле (видео) Сегодня футболисты брестского «Динамо» обыграли солигорский «Шахтер» в финале Кубка Белоруссии.

Бресткое «Динамо» по пенальти обыграло солигорский «Шахтер» в финале Кубка Белоруссии Финальный матч Кубка Белоруссии между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» завершился победой «Динамо». Основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее оказались динамовцы.