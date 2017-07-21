Артем Милевский: Я читаю все подколы в свой адрес в Интернете
Источник: Tribuna.comКомментарии
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский заявил, что следит
за всем, что пишут в его адрес в Интернете.
«Хорошо чувствую себя. Каждый день тренируюсь вместе с командой. У меня была предсезонная подготовка вместе с «Тосно», пахал на сборах, поэтому моя физическая форма не вызывает сомнений.
Кстати, что вам все неймется? То одно, то второе, то пятое, то десятое… Постоянно подкалываете меня, я же все читаю.
Ты там передай пацанам, что я возьму и обижусь, потом совсем разговаривать не буду. Так что смотрите у меня», – цитирует Милевского Tribuna.
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