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Владимир Денисов: Для меня смена гражданства – вопрос морали

Источник:  «Беларусь Сегодня»Комментарии

Белорусский защитник минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал отказ сменить гражданство на российское ради контракта с челябинским «Трактором».

«Для меня случившееся просто вопрос морали, и я поступил так, как считал правильным и нужным, как подсказывал мне внутренний голос. А что кто-то там думает о моем решении, мне не очень интересно. Да, я, как и любой спортсмен, хочу что-то выиграть, чего-то достичь. Заработать, в конце концов. Финансовая составляющая, как ни крути, важна: рано или поздно со спортом придется закончить. Но при этом, отыграв больше десяти лет за сборную, я просто не мог взять и отказаться. Сказать, что все к тому шло, я не могу. В «Тракторе» у меня складывалось хорошо. Просто так получилось, что в Челябинске был нужен нападающий и кого-то пришлось отцепить. Хотя, не скрою, разговоры на легионерскую тему у меня с руководством были. 

Обсуждать решение Андрея Стася я не хочу. Каждый сам принимает решение и отвечает за него. Ситуации бывают разные. Например, уволили, не берут на работу, а семью нужно кормить. Находится работодатель, но выдвигает ряд условий. Согласитесь? Понятно, что у каждого есть определенные границы, которые он не переступит, но, уверен, на ситуацию оказавшийся перед таким выбором человек взглянет уже иначе. Совсем другая история, когда берут и здесь, и в другом месте, но финансовые условия разные. Здесь уже возникает вопрос морали, на который каждый дает свой ответ», — приводит слова Денисова «Беларусь сегодня».

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