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Павел Коробков: Новый контракт с ЦСКА – большой аванс

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Центровой ЦСКА Павел Коробков прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я провел в ЦСКА три года, и с клубом у меня много связано: приятные воспоминания, серьезные титулы и яркие победы. К сожалению, последний год пропустил из-за травмы, несмотря на все приложенные мной усилия, чтобы раньше вернуться в строй. Готов и дальше много работать, чтобы оправдать ожидания руководства, тренерского штаба и болельщиков.

Хочу сказать «спасибо» за оказанное доверие. Понимаю, что этот контракт – аванс, и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде на пути к новым победам», – цитирует Коробкова официальный сайт армейцев.

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