Павел Коробков: Новый контракт с ЦСКА – большой аванс

Центровой ЦСКА Павел Коробков прокомментировал продление контракта с клубом.



«Я провел в ЦСКА три года, и с клубом у меня много связано: приятные воспоминания, серьезные титулы и яркие победы. К сожалению, последний год пропустил из-за травмы, несмотря на все приложенные мной усилия, чтобы раньше вернуться в строй. Готов и дальше много работать, чтобы оправдать ожидания руководства, тренерского штаба и болельщиков.

Хочу сказать «спасибо» за оказанное доверие. Понимаю, что этот контракт – аванс, и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде на пути к новым победам», – цитирует Коробкова официальный сайт армейцев.