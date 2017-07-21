Александр Головин: «Спартак» мечтает доказать, что их чемпионство – не случайность

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин высказался о главных фаворитах чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Думаю, вся основная борьба пойдет между тремя командами: ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы очень прилично усилились, я в курсе трансферных новостей и могу сказать, что новые игроки действительно усилят команду. «Спартак» в эйфории от победы и наверняка очень серьезно настраивается на предстоящий сезон, мечтая доказать, что произошедшее – не случайность.

Ну а мы все последние годы либо первые, либо вторые, прекрасно знаем задачи, которые ставятся перед нами каждый год, и делаем все, чтобы их выполнять. Вполне возможно, при определенных раскладах к нашей тройке может присоединиться и «Краснодар», но в первую очередь нам нужно не отпустить вперед «Спартак» и «Зенит», – цитирует игрока клубная пресс-служба.