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Магомед Мусалов: В матче с ЦСКА оборона «Анжи» оставляла желать лучшего

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Защитник «Анжи» Магомед Мусалов поделился мнением о поражении в первом туре РФПЛ от ЦСКА.

«Это уже история. Конечно, мы разобрали данный матч. В нем было много хороших эпизодов с нашей стороны. Но игра в обороне оставляла желать лучшего. Я могу, конечно, сказать, что «если бы мы реализовали свои моменты», но футбол не терпит сослагательного наклонения. Раз ЦСКА победил, то значит, что «армейцы» были лучше в тот день в решающих компонентах. Эта игра дала большую пищу для размышлений Александру Витальевичу и его штабу. Они подробно разобрали игру и указали на наши ошибки и хорошие действия.

Сегодняшний «Анжи», я думаю, силен командой. Каждый из нас готов встать стеной за своего товарища. Это главное. Александр Витальевич сказал нам, что собрал команду единомышленников, подходящих под его видение футбола. Со своей стороны, мы, футболисты, должны оправдать доверие тренеров и выполнять их требования», — цитирует Мусалова официальный сайт «Анжи».

Матч

Анжи - ЦСКА - 1:3 (0:1)

Голы

Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)

Предупреждения:

Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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