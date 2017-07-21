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Илья Ковальчук: В следующем году хочу вернуться в НХЛ. Есть еще несбыточные мечты, которые остались там

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский нападающий Илья Ковальчук рассказал о планах на будущее, отметив, что собирается вернуться в НХЛ.

«Думаю, что этот сезон в СКА будет для меня крайним. Может, будет локаут в НХЛ, но на следующий год я хочу туда вернуться. Есть еще несбыточные мечты, которые остались там. Дай бог, что что-то получится», – приводит слова нападающего агентство «Р-Спорт» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Напомним, в НХЛ форвард выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси». На момент решения о завершении карьеры в НХЛ у него оставалось 12 лет и 77 млн долларов от 15-летнего контракта на общую сумму в 100 млн, который Илья подписал с «Девилз» 3 сентября 2010 года.

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