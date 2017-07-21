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Замглавы Федерации водного поло России: Майки с символикой СССР снимать не заставляли

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Первый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов прокомментировал информацию о том, что организаторы чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште заставляли российскую делегацию снимать элементы одежды с советской символикой.

«Какие футболки? Какие делегаты? Просто болельщика не пустили, у которого был на майке герб СССР. Это был просто болельщик сборной России, который все время ходил в этой майке. На первые игры в первые дни он тоже приходил в ней. Его пропускали, но вот позавчера на пункте контроля остановили — вот и все. К команде и делегации этот человек вообще никакого отношения не имеет. Он не из тренерского штаба и не из руководства.

Я вообще не понимаю, откуда взялся такой ажиотаж. Не о чем больше писать, что ли? Надо о соревнованиях писать, о спортсменах, о результатах, о качестве игры. Мне оборвали телефоны, вы понимаете? И газеты, и агентства пишут и звонят. Просто не понимаю этого... Конечно, это неприятно, когда тебя заставляют снять майку с гербом Советского Союза — страны, в которой я родился. Кто ты ни был — болельщик, спортсмен или человек. Но команда здесь абсолютно ни при чем», - приводит слова Шаронова «Собеседник».

Напомним, в Венгрии советская символика находится под запретом, как и символика нацизма или фашизма.

Отметим, на данный момент в общем зачете чемпионата мира сборная России занимает первое место.

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