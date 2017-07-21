Александр Бубнов: «Локомотив» даст бой ЦСКА, не исключаю, что дерби завершится ничьей
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на столичное дерби.
Напомним, сегодня ЦСКА и «Локомотив» сыграют в рамках 2-го тура РФПЛ. Игра стартует в 19.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
«ЦСКА считается фаворитом. У армейцев больше дней на подготовку, «Локомотив» же из-за переноса встречи сыграет третий матч за 8 дней, при этом имеет ограниченные кадровые возможности. И все же, думаю, «Локомотив» даст бой, не исключаю, что дерби завершится ничьей», – цитирует специалиста портал Sportbox.ru.
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Матч
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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