Александр Бубнов: «Локомотив» даст бой ЦСКА, не исключаю, что дерби завершится ничьей

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на столичное дерби.

Напомним, сегодня ЦСКА и «Локомотив» сыграют в рамках 2-го тура РФПЛ. Игра стартует в 19.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«ЦСКА считается фаворитом. У армейцев больше дней на подготовку, «Локомотив» же из-за переноса встречи сыграет третий матч за 8 дней, при этом имеет ограниченные кадровые возможности. И все же, думаю, «Локомотив» даст бой, не исключаю, что дерби завершится ничьей», – цитирует специалиста портал Sportbox.ru.

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