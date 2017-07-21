Александр Бубнов: «Амкар» преуспеет, но «Анжи» должен биться после проигрыша в 1-м туре
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 2-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Амкаром». Напомним, встреча состоится сегодня на домашней арене махачкалинского клуба.
«Команды примерно одного уровня. В пользу «Анжи» – домашний фактор, в пользу «Амкара» – стабильность. Допускаю, что гости преуспеют, но «Анжи» должен биться после проигрыша в первом туре. Прогноз: 0:0», – цитирует специалиста портал Sportbox.ru.
Матч
Место и дата
21 июля 19:30, Анжи-Арена, Онлайн-трансляция
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