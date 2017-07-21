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В Екатеринбурге будут выбирать лучшего спортсмена города

Источник:  Znak.comКомментарии

Как сообщает Znak, администрация Екатеринбурга учредила премию «Лучший спортсмен города», которую будут вручать спортсменам, показавшим высокие результаты и представляющим уральскую столицу на официальных соревнованиях.

Издание, ссылаясь на пресс-службу мэрии уральской столицы, отмечает, что конкурс будет проходить в три этапа с 25 июля по 7 августа текущего года, лауреаты будут выбраны путем открытого голосования. Всего спортсменам будет вручено 8 премий по 100 тыс. рублей. 

Награда будет вручена спортсменам из Екатеринбурга, которые с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года в составе сборных страны и Свердловской области занимали призовые места в Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских играх, а также в чемпионатах мира и Европы, Европейских играх и Всемирных универсиадах.

Также награда будет вручаться спортсменам, относящимся к возрастной категории «Молодежь и юниоры». 


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