Алексей Евсеев: «Зенит» – главный претендент на чемпионство

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев выразил мнение, что санкт-петербургский «Зенит» является главным претендентом на золотые медали РФПЛ.

«Краем глаза из тренажерного зала, в котором занимаюсь, смотрел минут пятнадцать середины игры. Видно, что «Зенит» — абсолютно другая команда, центр, во всяком случае, принципиально иной – Паредес, Ерохин, Кузяев. На мой взгляд, «Зенит» — главный претендент на чемпионское звание. Совершив такие покупки, команда просто не может не ставить перед собой максимальные задачи. Да и в целом для «Зенита» любое место, кроме первого, станет разочарованием.

Настанет ли момент, когда в «Зените» будут играть только выпускники питерских школ? Я считаю, играть должен тот, кто сильнее, независимо от того, является он воспитанником клуба или нет. Но при этом убежден, что местным футболистам должны давать больше шансов. В Европе немало примеров, когда шестнадцатилетние ребята регулярно выходят на футбольное поле. Я не думаю, что они такие же гении, как Месси, просто тренеры дают им возможность проявить себя. Так что надо просто доверять местной молодежи. Поверьте, в «Зените-2» сейчас есть молодые футболисты, достойные играть в главной команде», — цитирует Евсеева официальный сайт «Урала».