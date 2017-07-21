Милан Родич: В Самаре было прекрасно, но пора двигаться дальше

Защитник «Крыльев Советов» Милан Родич переходит в сербскую «Црвену Звезду.

- Вариант с переходом появился еще месяц назад, - приводит слова Родича официальный сайт самарцев – Но тогда я хотел подождать, чтобы все хорошо сложилось для меня и для клуба. Сейчас мы обо всем договорились. Завтра я покидаю Самару.



– Почему ты переходишь именно в «Црвену Звезду»?

– Это хороший клуб, который будет бороться за чемпионство и попадание в еврокубки. Я там смогу расти. Также я наконец-то буду вместе с семьей. За пять лет в России я соскучился по ней.

– С какими чувствами ты покидаешь «Крылья»?

– Я расстроен. В Самаре мне было хорошо. Здесь хорошая команда, руководство, болельщики, игроки, тренеры и работники клуба. Я хочу поблагодарить их всех за эти два года. Все было прекрасно, но сейчас пришло время двигаться дальше.

– Какой самый запоминающийся момент ты отметишь за время, которое ты провел в «Крыльях»?

– Это мой первый гол в футболке самарской команды, который я забил в кубковом матче «Тамбову» через себя. Это был хороший мяч. Также я буду вспоминать еще много моментов. Но о каждом из них говорить не буду.

– Будешь ли следить за «Крыльями» и продолжать контактировать с бывшими партнерами?

– Конечно. Жалко, что в прошлом сезоне мы вылетели в ФНЛ. Но сейчас у нас хороший тренер и команда. Я на 100 процентов уверен, что на следующий год «Крылья» вернуться в Премьер-лигу. Что касается игроков, то я общался в команде со всеми и планирую контакт поддерживать.

– Сербские футболисты с особой теплотой относятся к своим болельщикам. Что ты можешь сказать болельщикам «Крыльев»?

– Спасибо за поддержку! Сейчас болельщикам нужно продолжать поддерживать команду. И тогда она обязательно вернется в РФПЛ. Также скажу, что это наша не последняя встреча. Мы еще обязательно увидимся.

Отметим, что контракт Родича с сербским коллективом рассчитан на два года.

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