Генменеджер «Адмирала»: Задолженности клуба к хоккеистам не относятся

Генеральный менеджер «Адмирала» Камил Гаджиев заявил, что у клуба отсутствуют долги перед игроками и персоналом.

«Да, у клуба есть определенные обязательства. К счастью, они не распространяются ни на хоккеистов, ни на персонал. Для нас, как для руководства, это самый главный вопрос, мы его закрыли.

Что касается задолженностей, они возникали по ходу деятельности клуба, многие относятся к старинным временам. Постепенно выплаты идут, где-то происходит реструктуризация. Это нормальный финансовый процесс, думаю, он есть практически в любом клубе, который играет в КХЛ», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Адмирала».