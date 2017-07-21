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Чебыкин подписал контракт со «СКА-Невой»

Источник:  ХК «СКА-Нева»Комментарии

Бывший нападающий «Динамо» Николай Чебыкин подписал контракт со «СКА-Невой», сообщает официальный сайт клуба.

Чебыкин находился в статусе неограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано на два года.

Напомним, 19-летний форвард провел 17 матчей в МХЛ за ХК МВД и набрал 27 (17+10) очков, еще отыграл девять встреч за «Динамо» в КХЛ, где забросил одну шайбу. В составе балашихинского «Динамо» Чебыкин провел 39 матчей, набрал 17 (8+9) очков и стал обладателем кубка Братины. 

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