Руслан Нигматуллин: В матче ЦСКА – «Локомотив» будет ничья

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на столичное дерби ЦСКА – «Локомотив».

– Евгений Ловчев считает, что у «Локомотива» есть один очень сильный козырь – харизма и характер Семина.

– И еще красный петушок. Но завтра Юрий Палыч вряд ли эту шапку наденет в виду теплой погоды. Благодаря неиссякаемой энергии Семина «Локомотив» выиграл Кубок России, достойно играл в Суперкубке.

У ЦСКА есть определенное преимущество – более крепкий состав и работа Гончаренко, но сбрасывать со счетов «Локомотив» нельзя. Будет борьба и, думаю, матч закончится вничью - 1:1.

Игра 2-го тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив» пройдет сегодня на «Арене ЦСКА». Начало – в 19.30.

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