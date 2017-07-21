Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 21 июля, сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Спортсменки из РФ Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина заняли первое место с результатом 97,3000 балла.
Серебро досталось представителям Китая (95,2333), а третью строчку заняли синхронистки из Украины.
Отметим, что ранее сборная России победила в технической программе групп.
Добавим, что чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.
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