CAS оставил в силе дисквалификацию Еременко
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двухлетней дисквалификации полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, сообщает «Р-Спорт».
Напомним, Роман Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением УЕФА. Причиной санкций стала положительная допинг-проба на кокаин, взятая у игрока в сентябре 2016 года перед матчем Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА (2:2).
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