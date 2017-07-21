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CAS оставил в силе дисквалификацию Еременко

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двухлетней дисквалификации полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, Роман Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением УЕФА. Причиной санкций стала положительная допинг-проба на кокаин, взятая у игрока в сентябре 2016 года перед матчем Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА  (2:2).

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