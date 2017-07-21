Андрей Кириленко: Будем бороться за чемпионат мира-2023

Глава РФБ Андрей Кириленко рассказал о том, чего сумела добиться наша баскетбольная федерация за последние два года.

– Мы проделали большой объем работы. И, возможно, главный итог – РФБ вернула себе авторитет и признание на международной арене, – рассказал Кириленко в редакции «Советского спорта». – Еще недавно наша Федерация была изгоем. Теперь мы – снова полноценные члены ФИБА, наши представители есть в судейском, техническом, юридическом комитетах. Мы подавали заявку на проведение женского чемпионата Европы 2019 год. Да, в итоге его не получили, зато громко заявили о себе. Нас заметили, и теперь, если мы снова будем бороться за данный турнир (а мы это планируем), наши шансы станут заметно выше. Есть пример той же Сербии, которая не получила Евробаскет-2017, отданный Чехии, зато вместе с Латвией проведет следующий женский чемпионат Европы. Кроме того, мы подали заявку на мужской чемпионат мира-2023.