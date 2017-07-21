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Андрей Кириленко: Лиге ВТБ нужно качество, а не количество клубов

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о составе участников Единой лиги ВТБ на предстоящий сезон.

– Я, конечно, считают, что клубов в столь значимом турнире должно быть больше. По крайней мере, 16. Но и Лигу можно понять. Она борется за качество. Видимо, те заявки, которые приходят в офис турнира от новых команд, не устраивают руководство. Не стоит, имея в кармане 100 рублей, идти туда, где на жизнь требуется минимум 1000. Клуб, выступающий в старом зале, с маленькими трибунами, в полумраке, потому что нет нормального освещения, и при поддержке трех сотен зрителей – это не тот продукт, который стоит продавать. Мы же заботимся о привлечении болельщиков, а кого привлечешь такой картинкой? Пусть будет 13 клубов, но таких, которые соответствуют уровню турнира. И по качеству состава, и по всем остальным моментам, – рассказал Кириленко в гостях у «Советского спорта».

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