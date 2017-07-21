Андрей Кириленко: Уверен, мы договоримся с клубами о присутствии ведущих игроков в сборной

Глава РФБ Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию, связанную с отсутствием окон в расписании Евролиги под матчи национальных команд в отборочном турнире чемпионата мира-2019.

Напомним, что генеральный директор «Химок» Павел Астахов уже заявил, что не намерен отпускать своих лидеров в сборную на те матчи, которые пересекаются с Евролигой.

– По регламенту, игрок не имеет права отказаться от вызова в национальную команду, – рассказал Кириленко в гостях у «Советского спорта». – Но, на самом деле, ситуация не такая страшная. По сути, все сводится к двум датам – 24 ноября и 22 февраля, когда матчи сборных пересекаются с турами Евролиги. Думаю, мы сумеем договориться с руководством клубов и решить эту проблему. Пойти на компромиссы, хотя и не обязаны на них идти – например, заранее объявить состав сборной, чтобы все понимали, как и с кем им готовиться к важным встречам. Мы не вандалы и не хотим что-то рубить на корню просто из принципа. Нам и клубы важны, и сборная. За последние годы мы научились вести диалог со всеми сторонами. Уверен, сможем договориться и на этот раз.