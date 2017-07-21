Андрей Кириленко: Нам вполне по силам бороться за золото Евробаскете

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился ожиданиями от предстоящего мужского чемпионата Европы.

– Давайте смотреть – в сборной России есть 7 игроков, которые последний сезон либо в НБА провели (Мозгов), либо MVP Еврокубка стали (Швед), либо в «Финале четырех» Евролиги участвовали. Плюс Сергей Карасев, прекрасно отыгравший в «Зените»! Вот вам расклад – Швед и Хвостов на первом номере, Фридзон – на втором, Курбанов и Карасев – на третьем, Воронцевич – на четвертом, Мозгов – на пятом. Да этот состав если не за плей-офф НБА может бороться, то выступать за океаном – точно!

– А на Евробаскете за что поборется?

– Скажем так – выход в полуфинал или достойное – хотя не хочется об этом думать – поражение в четвертьфинале будет хорошим результатом. Просто мужской баскетбол сильно отличается от женского. Здесь есть 8-10 сборных, которые в любой день могут обыграть друг друга. Прогнозы строить тяжело. Многое будет зависеть и от того, как мы начнем турнир, ведь календарь – очень жесткий! В первых трех турах группового этапа граем в Турции с турками, потом – с сербами (вице-чемпионами мира и Олимпийских игр), потом – с Латвией, которую ведет Кристапс Порзингис. Придется непросто. Но если все сложится удачно, мы вполне можем надеяться и на золото, – рассказал Кириленко в редакции «Советского спорта».