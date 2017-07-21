«Локомотив» обыграл ЦСКА в молодежном первенстве
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты московского «Локомотива» нанесли поражение ЦСКА в рамках 2-го тура молодежного первенства России.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-зеленых.
В составе победителей отметились Илья Рубцов, а также Максим Чиканчи, оформивший дубль. Муталип Алибеков и Наияр Тикинизян забили два мяча за армейцев.
Молодежное первенство
2-й тур
Матч
ЦСКА (мол) - Локомотив (мол) - 2:3 (1:1)
Голы
Алибеков 8 (1:0). Рубцов 26 (1:1). Тикнизян 52 (2:1). Чиканчи 60 (2:2). Чиканчи 71 (2:3).
Место и дата
21 июля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически