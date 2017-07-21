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«Локомотив» обыграл ЦСКА в молодежном первенстве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского «Локомотива» нанесли поражение ЦСКА в рамках 2-го тура молодежного первенства России.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-зеленых.

В составе победителей отметились Илья Рубцов, а также Максим Чиканчи, оформивший дубль. Муталип Алибеков и Наияр Тикинизян забили два мяча за армейцев.

Молодежное первенство
2-й тур

Матч

ЦСКА (мол) - Локомотив (мол) - 2:3 (1:1)

Голы

Алибеков 8 (1:0). Рубцов 26 (1:1). Тикнизян 52 (2:1). Чиканчи 60 (2:2). Чиканчи 71 (2:3).

Место и дата

21 июля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

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