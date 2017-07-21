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Александр «s1mple» Костылев: В команде произойдут изменения

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Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев в своем твиттере заявил, что в коллективе произойдут изменения.


Как сказал seized, в команде произойдут изменения

Ранее капитан состава Денис «seized» Костин сказал, что коллективу нужен новый лидер.

Напомним, что Natus Vincere закончила выступление на PGL Major Krakow 2017 со статистикой 2 победы и 3 поражения.

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